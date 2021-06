Mit US-Sanktionsgesetzen begründet : USA blockieren 33 staatliche iranische Medien-Websites

Washington Zahlreiche Websites im Iran sowie weiteren Ländern im Nahen Osten sind derzeit nicht aufrufbar. Das US-Justizministerium hat unter Berufung auf Sanktionsgesetze gesperrt.

Das US-Justizministerium hat 33 Websites iranischer Staatsmedien blockiert. Auch drei Websites von Kataeb Hisbollah, einer der führenden schiitischen paramilitärischen Gruppen im Irak, seien gesperrt worden, teilte das Ministerium am Mittwoch in Washington mit. Da die Websites bei Domains in US-Besitz angemeldet gewesen seien, seien US-Sanktionen verletzt worden.