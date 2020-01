Friedensabkommen nicht umgesetzt : USA blitzen mit Vorschlag zur Reduzierung der UN-Mission in Mali ab

New York Die USA sind im Weltsicherheitsrat mit einem Vorstoß abgeblitzt, die 16 000 Mann starke Friedensmission in Mali zu reduzieren.

Ein 2015 geschlossenes Friedensabkommen werde nicht umgesetzt, Zivilisten würden straflos getötet und entführt und die Zahl der Vertriebenen im Land habe sich 2019 verdoppelt, sagte die geschäftsführende stellvertretende amerikanische UN-Botschafterin Cherith Norman am Mittwoch in New York. „Heute leiden Millionen an unsicherer Lebensmittelversorgung, 30 Prozent der Bevölkerung sind mangelernährt“, sagte sie. Frankreich und Russland widersprachen.