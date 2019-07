US-Botschaft bestätigt : USA bitten Deutschland förmlich um Beteiligung an Hormus-Mission

Washington/Berlin Bei dem Versuch, die Lage an der Staße von Hormus zu deeskalieren, haben die USA nun Deutschland förmlich um Hilfe gebeten.

Die USA haben Deutschland nach eigenen Angaben förmlich darum gebeten, sich an der Sicherung des Handelsverkehrs in der Straße von Hormus zu beteiligen.

„Wir haben Deutschland förmlich gefragt, zusammen mit Frankreich und Großbritannien bei der Sicherung der Straße von Hormus mitzuhelfen und iranische Aggression zu bekämpfen“, teilte eine Sprecherin der US-Botschaft in Berlin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur mit.

Wie und ob eine britische Militärmission zustande kommt, ist noch nicht klar. Der stellvertretende CDU/CSU-Fraktionschef Johann David Wadephul hat die britische Regierung aufgefordert, Klarheit über ihre Pläne für eine Militärmission in der Straße von Hormus zu schaffen. „Großbritannien, dessen Tanker in iranischer Hand ist, muss klar Farbe bekennen, ob es eine europäische Mission anstrebt“, sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. „Wir empfangen auch Signale, dass London sich unter dem neuen Premier Johnson eher in Richtung einer Beteiligung an einer US-Mission bewegt.“