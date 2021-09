Provokation für China? : USA bilden Sicherheitsallianz mit Großbritannien und Australien

Washington US-Präsident Joe Biden hat die Gründung einer indopazifischen Sicherheitsallianz mit Großbritannien und Australien bekanntgegeben. Das Bündnis trägt den Namen Aukus und soll die gemeinsame Nutzung von Verteidigungskapazitäten erleichtern. Davon dürfte sich China provoziert fühlen.

Allen sei die Notwendigkeit bewusst, im indopazifischen Raum langfristig Frieden und Stabilität zu sichern, sagte Biden am Mittwoch bei der Vorstellung der neuen Allianz. Per Video zugeschaltet waren der britische Premierminister Boris Johnson und der australische Regierungschef Scott Morrison. Als weitere Ziele neben dem Bau von Atom-U-Booten in Australien nannten die drei Staaten einen Informationsaustausch in Bereichen wie Künstlicher Intelligenz, Cyber- und Unterwasserverteidigung.