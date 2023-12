Großes Spektakel Bidens lassen Weihnachtsbaum vor dem Weißen Haus erstrahlen

Lichterglanz am Weißen Haus: US-Präsident Joe Biden hat gemeinsam mit seiner Ehefrau Jill die Weihnachtszeit in den USA eingeläutet und den traditionellen Weihnachtsbaum vor der Regierungszentrale per Knopfdruck zum Leuchten gebracht. Die Zeremonie zum Beginn der Festzeit feierten die Bidens am Donnerstagabend (Ortszeit) zusammen mit zahlreichen Besuchern. Biden zählte von fünf runter, bevor die festlich geschmückte Tanne zu strahlen begann.