Sicherheit in Indopazifikregion Biden verkündet U-Boot-Deal für Australien

Die USA, Großbritannien und Australien wollen ihre Pläne für eine atombetriebene U-Bootflotte in Down Under forcieren – und damit angesichts westlicher Sorgen vor dem wachsenden Einfluss Chinas in der Indopazifikregion ein Zeichen setzen. Die U-Boote, mit denen Australien ausgestattet werde, würden zwar nuklear betrieben, aber nicht nuklear bewaffnet, betonte US-Präsident Joe Biden nach einem Treffen mit dem Premierministerin von Großbritannien und Australien, Rishi Sunak und Anthony Albanese.