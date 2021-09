125.000 Menschen ist neue Obergrenze : Biden-Regierung will Aufnahme von Flüchtlingen verdoppeln

Washington Die USA wollen künftig bis zu 125.000 Flüchtlinge pro Jahr aufnehmen und damit doppelt so viele wie bisher. Das Außenministerium gab das Vorhaben am Montag bekannt. Die Vereinigten Staaten hätten eine lange Tradition als Land, das Einwanderer und Flüchtlinge willkommen heiße, hieß es.

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden will im kommenden Jahr doppelt so viele Flüchtlinge aufnehmen wie im laufenden Jahr. Die Obergrenze für die Aufnahme besonders schutzbedürftiger Flüchtlinge im Zuge einer Umsiedlung soll von derzeit 62.500 auf 125.000 Menschen angehoben werden, wie das US-Außenministerium am Mittwoch mitteilte. Das Ministerium erklärte, wegen „humanitärer Krisen in aller Welt“ bestehe eine größere Notwendigkeit für das sogenannte Resettlement.