Ex-Notenbankchefin : Biden nominiert Janet Yellen als US-Finanzministerin

Washingtion Der gewählte US-Präsident Joe Biden treibt den Aufbau seines Kabinetts voran. Die ehemalige Notenbank-Chefin Janet Yellen soll Finanzministerin werden. Am Montag stellte Biden zudem weitere Mitglieder seines künftigen Teams vor.

Biden stellte am Montag auch weitere Mitglieder seines künftigen Wirtschaftsteams vor. So soll Neera Tanden die beim Weißen Haus angesiedelte Haushalts- und Verwaltungsbehörde Office of Management and Budget (OMB) leiten, als erste US-Bürgerin mit indischen Wurzeln.