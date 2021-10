Nach Truppenabzug : USA bezeichnen erstes Treffen mit Taliban als „offen und professionell“

Vögel fliegen an einer Flagge vorbei, die über dem Old Executive Office Building auf dem Gelände des Weißen Hauses in Washington weht. Foto: dpa/Susan Walsh

Washington Das erste persönliche Treffen zwischen Vertretern der Vereinigten Staaten und der Taliban in Afghanistan ist nach Angaben der USA „offen und professionell“ verlaufen. Die US-Seite bekräftigte jedoch, dass die Taliban nach ihren Taten und nicht nur nach ihren Worten beurteilt werden würden

Die US-Delegation habe sich bei den Gesprächen in Doha auf Sicherheits- und Terrorismusfragen, auf die sichere Ausreise von US-Bürgern, anderen ausländischen Staatsangehörigen und Afghanen und auf die Einhaltung der Menschenrechte konzentriert, einschließlich einer sinnvollen Beteiligung von Frauen und Mädchen an allen Aspekten der afghanischen Gesellschaft, hieß es in einer Erklärung des US-Außenministeriums am Sonntag. Die US-Seite bekräftigte jedoch, dass die Taliban nach ihren Taten und nicht nur nach ihren Worten beurteilt werden würden. Nach Angaben des Ministeriums erörterten beide Seiten auch die Bereitstellung umfassender humanitärer Hilfe.