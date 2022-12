USA 2022 Amerikas Demokratie lebt

Zwischen „Let’s Go Brandon“ und „Dark Brandon“ verging knapp ein Jahr. Politisch war das eine halbe Ewigkeit. In dieser Zeit verwandelte sich der greisenhafte „Onkel Joe“ Biden in der Netzwelt zum coolen Superhelden. Eine Gestalt, die Terroristenführer tötet, dem Autokraten im Kreml die Stirn bietet, Chinas starken Mann Xi Jinping herausfordert und daheim von Erfolg zu Erfolg eilt: von der Rekordinvestition in die Modernisierung der Infrastruktur über das größte Klimapaket der US-Geschichte und den Erlass von Ausbildungsschulden bis zur massiven Förderung einheimischer Halbleitertechnik.