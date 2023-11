Vor Präsidentschaftswahl 2024 Warum Amerikaner die Wirtschaftslage trübe sehen – trotz guter Daten

So haben zum Beispiel Einkommensschwächere zwar in der Regel prozentual die größten Lohnzuwächse seit der Pandemie erhalten. Der scharfe Wettbewerb um Arbeiter in Restaurants, Hotels und im Einzelhandel hat Unternehmen zu bedeutenden Lohnanhebungen gezwungen. Aber Ärmere sind laut Wirtschaftsforschungen gewöhnlich auch stärker mit der Inflation konfrontiert, weil sie einen größeren Anteil ihres Einkommens für Nahrung, Strom und Mieten ausgeben müssen. Und das sind just die Dinge, die mit am stärksten von den Preisanstiegen betroffen sind.