Laut Weißem Haus Abgeschossene Objekte in den USA waren vermutlich harmlos

Der republikanische Senator Linsey Graham sagte später vor Reportern, er glaube nicht, dass die Objekte eine Bedrohung dargestellt hätten. „Sie versuchen, herauszufinden(...)wissen Sie, da oben ist ein Haufen Müll. Also muss man herausbekommen, was die Bedrohung ist, und was nicht. Wenn man etwas sieht, muss man es nicht immer abschießen“, sagte Graham.