„Idiotische“ und „selbstsüchtige“ Aktion : Scharfe Kritik an unangekündigtem Trip von US-Abgeordneten nach Kabul

Washington Zwei Parlamentarier sind ohne vorherige Absprache in die afghanische Hauptstadt gereist. Durch Gespräche am Flughafen mit Kommandeuren und Soldaten sei wertvolle Zeit für die Evakuierungsmaßnahmen verloren gegangen, heißt es aus dem Verteidigungsministerium.

Ein unangekündigter Trip von zwei US-Abgeordneten zum Flughafen in Kabul – inmitten der Evakuierungseinsätze dort – hat scharfe Kritik ausgelöst. Die Parlamentarier Seth Moulton und Peter Meijer waren ohne vorherige Absprache mit den zuständigen Regierungsstellen zum Airport der afghanischen Hauptstadt gereist, um sich dort ein Bild von dem Einsatz der US-Kräfte zu machen, wie sie in einer anschließenden schriftlichen Stellungnahme erklärten. Als Kongressmitglieder hätten sie die Aufgabe, Regierungsstellen zu beaufsichtigen, und dies gelte bei dem laufenden Einsatz in Afghanistan ganz besonders, argumentierten sie.

Der Sprecher des Verteidigungsministeriums, John Kirby, sagte am Mittwoch in Washington: „Wir wussten nichts von diesem Besuch.“ Und man empfehle auch keine VIP-Trips „in einer sehr angespannten, gefährlichen und dynamischen Situation“ in Kabul. „Der Minister hätte es, glaube ich, zu schätzen gewusst, vor dem Besuch die Gelegenheit zu einem Gespräch zu haben.“ Die Abgeordneten hätten am Flughafen mit Kommandeuren und Soldaten gesprochen, sagte Kirby. Er betonte aber, die Parlamentarier hätten mit ihrem Besuch Zeit geraubt „von dem, was wir an diesem Tag geplant hatten“.