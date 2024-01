Der 6. Januar 2021 in den USA Ein Jahrestag und seine Ausbeutung

Trump haben diese Anklage und drei weitere Strafprozesse in Miami, New York und Georgia sowie zwei Zivilverfahren in New York bei seinen Anhängern nicht geschadet. Im Gegenteil: Mit jedem weiteren Verfahren verbesserten sich seine Umfragewerte. Am dritten Jahrestag des 6. Januar hat Trump laut einer Umfrage für die „Washington Post“ sieben von zehn Republikanern davon überzeugt, dass der Sturm auf den Kongress eigentlich nicht viel mehr als ein Protest gewesen und der Ex-Präsident unschuldig sei. Ungefähr so viele Republikaner kaufen ihm die Geschichte von den „gestohlenen Wahlen“ ab.