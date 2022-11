Mehrheit der Demokraten : US-Zwischenwahlen könnten Folgen für die Ukraine haben

Washington Rechte Republikaner wollen Kiew keinen „Blankoscheck“ für die Verteidigung gegen die russischen Invasoren ausstellen. Eine Mehrheit im Repräsentantenhaus würde ihnen das ermöglichen. Doch das ist offensichtlich nicht die Linie der Gesamtpartei.

Doch das ist nicht die Linie aller Republikaner; Unterstützung der Ukraine für ihre Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg ist auch in ihren Reihen groß. Im Senat hat Minderheitsführer Mitch McConnell von Anfang an sich hinter die US-Hilfe für die Ukraine gestellt, die sich bislang auf 62,3 Milliarden Dollar summiert. Auch andere Republikaner bekräftigten in den vergangenen Tagen ihre Unterstützung für die Ukraine. So sagte Senator Rick Scott im Fernsehsender NBC: „Ich denke, wir müssen alles tun, was wir können, um die Ukraine zu unterstützen, die ihre Freiheit verteidigen und Russland aufhalten will, weiter zu expandieren.“