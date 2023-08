TV-Debatte im US-Wahlkampf Republikaner halten sich mit Kritik gegen Trump zurück

Nach fast einer Stunde erklärten die Moderatoren, dass sie nun über „den Elefanten“ sprechen wollten, der „nicht im Raum“ sei. Dazu wurde eine Live-Videoaufnahme aus dem Gefängnis in Fulton County in Georgia eingeblendet, wo sich Trump am heutigen Donnerstag im Strafverfahren wegen versuchter Einflussnahme auf das Ergebnis der Wahl 2020 den Behörden stellen will. Zudem läuft auf Bundesebene ein Strafverfahren wegen ähnlicher Vorwürfe gegen den ehemaligen Präsidenten. Wegen unsachgemäßen Umgangs mit Regierungsdokumenten sowie Vorwürfen im Zusammenhang mit einer Schweigegeldzahlung an eine Pornodarstellerin im Wahlkampf 2016 muss er sich ebenfalls verantworten.