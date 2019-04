Wahlkampf in den USA : Schwuler demokratischer Kandidat Buttigieg will gegen Trump punkten

Schwuler demokratischer Kandidat Buttigieg will gegen Trump punkten

Wahlkampf in den USA

Washington Der offen homosexuelle US-Politiker Pete Buttigieg will bei der Präsidentschaftswahl 2020 für die Demokraten antreten und mit einem liberalen Kurs gegen Donald Trump punkten.

Er trete an, um „eine andere Geschichte zu erzählen, als "Macht Amerika wieder großartig"“, sagte der 37-Jährige am Sonntagabend (Ortszeit) beim offiziellen Start seiner Wahlkampagne in South Bend im US-Bundesstaat Indiana, wo er Bürgermeister ist. „Make America Great Again“ ist der bisherige Wahlspruch von Amtsinhaber Trump.