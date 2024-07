US-Wahl im November Versprecher, Verwechslung, Verwirrung – wie geht es weiter mit Joe Biden?

Was seine erneute Kandidatur betrifft, gibt sich Biden allerdings beinahe trotzig: „Ich möchte die Arbeit, die ich begonnen habe, zu Ende bringen“, sagte er an diesem Donnerstag vor Journalisten. Er glaube, er sei die am besten qualifizierte Person für den Job. Es gebe noch so viel zu tun, so Biden. „Ich muss diesen Job zu Ende bringen, denn es steht so viel auf dem Spiel.“ Von dieser Überzeugung scheint ihn derzeit nichts abzubringen.