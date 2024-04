US-Wahlkampf Trump verschärft Hetze gegen Migranten und Biden

Bei einem Auftritt in Grand Rapids im Bundesstaat Michigan zählte Trump mehrere Kriminalfälle auf, in die illegal im Land lebende Einwanderer verwickelt waren, und warnte vor Gewalt und Chaos in den USA, wenn er die Präsidentschaftswahlen am 5. November nicht gewinnen würde. „Die Demokraten sagen: 'Bitte nennen Sie sie nicht Tiere, sie sind Menschen'. Ich sage: 'Nein, das sind keine Menschen, das sind keine Menschen, das sind Tiere'“, sagte Trump. Südamerikanische Länder schickten ihre Kriminellen absichtlich in die USA.