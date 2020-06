US-Senatorin reagiert auf Rassismus-Debatte : Klobuchar verzichtet – Biden soll schwarze Frau zur Vizekandidatin machen

Washington Die US-Senatorin Amy Klobuchar galt bis vor kurzem als mögliche Kandidatin für das Vizepräsidentenamt, setzt sich nun aber für eine nichtweiße Bewerberin ein.

Biden hat sich bereits darauf festgelegt, mit einer Frau ins Rennen ums Weiße Haus zu ziehen. Minnesotas Senatorin Klobuchar hatte eigentlich bis vor kurzem noch gute Chancen, doch sind sie nach der Tötung des Schwarzen George Floyd bei einer brutalen Festnahme in Minneapolis stark gesunken. Vor Jahren war Klobuchar Staatsanwältin in dem Bezirk, der auch die Großstadt in Minnesota umfasst. In dieser Zeit kamen mehr als zwei Dutzend Menschen - die meisten Angehörige von Minderheiten - bei Konfrontationen mit der Polizei ums Leben.