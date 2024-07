Trumps Vize Vance ätzt gegen Kamala Harris Das Feindbild der kinderlosen Frauen

Die US-Republikaner hatten Senator Vance, der verheiratet ist und drei Kinder hat, Mitte Juli offiziell zum Vizekandidaten von Donald Trump für die US-Präsidentschaftswahl im November ernannt. Unter den Republikanern waren in den vergangenen Monaten heftige Diskussionen über die Position zu künstlicher Befruchtung ausgebrochen. Aniston sprach in der Vergangenheit offen über eigene Erfahrungen mit künstlicher Befruchtung. Erstmals 2022 im Interview mit der US-Zeitschrift „Allure“. Sie habe mehrere erfolglose IVF-Behandlungen (In-vitro-Fertilisation) hinter sich, erzählte sie damals. In ihren späten Dreißigern und frühen Vierzigern habe sie deshalb eine „wirklich beschissene Zeit“ durchgemacht, sagte Aniston. Die Fokussierung der medialen Berichterstattung auf ihre Kinderlosigkeit setzte der 55-Jährigen damals sehr zu. Das beschrieb sie 2016 auch in einem Artikel.