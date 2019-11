Ex-Bürgermeister von New York : Michael Bloomberg will offenbar US-Präsident werden

Washington Michael Bloomberg erwägt, in den US-Wahlkampf 2020 einzusteigen. Der Medienunternehmer und Ex-Bürgermeister von New York denkt laut Beratern über einen Einstieg ins Rennen um das Weiße Haus nach.

Der einflussreiche US-Medienunternehmer Michael Bloomberg zieht eine Präsidentschaftskandidatur für die Demokraten 2020 in Betracht. Ihn treibe die zunehmende Sorge um, dass das aktuellen Bewerberfeld der Partei es nicht mit Präsident Donald Trump aufnehmen könne, sagte sein politischer Berater Howard Wolfson am Donnerstag. Bloomberg halte Trump für eine „beispiellose Bedrohung für unsere Nation“.

Noch im Vorfeld hatte der milliardenschwere Ex-Bürgermeister von New York einen Einstieg ins Nominierungsrennen für 2020 ausgeschlossen. Sollte er nun doch seinen Hut in den Ring werfen, könnte sich die Dynmaik im Bewerberfeld weniger als drei Monate vor Beginn der Vorwahlen gewaltig verschieben.

In den vergangenen Wochen habe Bloomberg mit prominenten Demokraten über die Lage der Aspiranten für die Präsidentschaftskandidatur gesprochen, teilten in die Diskussionen eingeweihte Personen mit. Dabei habe er sich besorgt über das Stehvermögen der Kampagne von Ex-Vizepräsident Joe Biden und den Aufstieg der linken Senatorin von Massachusetts, Elizabeth Warren, geäußert.

Zuletzt ließ Bloomberg durchblicken, dass er sich seine Optionen auf einen möglichen Einstieg offenhält. So sorgte er dafür, dass sein Name vor Ablauf der Frist am Freitag auf dem Stimmzettel für die Vorwahl in Alabama steht. Laut seinen Beratern hat er sich aber noch nicht endgültig festgelegt.