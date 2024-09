US-Präsidentschaftswahl Wie Kamala Harris Donald Trump auslachte und Taylor Swift überzeugte

Ob es gereicht hat? Kamala Harris, der neue Liebling der Medien, die Vizepräsidentin, die plötzlich Joe Biden als Kandidatin in der wichtigsten US-Wahl seit Jahrzehnten abgelöst hat, versuchte in der ersten und womöglich letzten TV-Debatte mit Donald Trump, Vernunft und Zuversicht gegen Hass zu setzen. Ob es ihr gelungen ist? In knapp zwei Monaten treffen die Menschen in den USA ihre Entscheidung, und das Rennen könnte deutlich knapper ausfallen, als Umfragen und viele Leitartikel glauben machen. Wem die Werte einer aufgeklärten Gesellschaft wichtig sind, kann kaum für Donald Trump stimmen. Wer sich aber in einer komplexen Welt einfache Wahrheiten und nationales Pathos wünscht, wird es tun. Das Duell vor laufenden Kameras endete jedenfalls in einem Patt.