Vernagelte Schaufenster, gesperrte Straßen : Washington rüstet sich für Ausschreitungen nach Wahl

Washington In Washington bereiten sich Geschäftsleute mit Hammer und Säge auf den Ausgang der US-Wahl vor. Sie verbarrikadieren ihre Läden, aus Sorge vor Ausschreitungen nach dem Wahl-Ausgang-

Im Sommer waren die Proteste gegen rassistische Polizeigewalt in Washington und anderen Städten der USA in Gewalt gemündet. Die Bilder der Ausschreitungen sind den Menschen noch gut im Gedächtnis.

Viele haben Angst, dass sich die Szenen aus dem Sommer wiederholen könnten. Der Präsident selbst befeuert diese Befürchtungen: Er weigert sich, einen friedlichen Machtwechsel bei einer Niederlage zuzusichern. Zudem macht er keinen Hehl aus seiner Sympathie für bewaffnete rechtsextreme Gruppen wie die Proud Boys, die er aufforderte „sich bereitzuhalten“. Die Zahl der Waffenverkäufe stieg in den vergangenen Wochen sprunghaft an.

Mehr als 90 Millionen Bürgerinnen und Bürger haben ihre Stimme bereits abgegeben. Viele von ihnen per Brief, was die Stimmauszählung verzögern wird. Es kann deshalb sein, dass der Sieger erst Tage nach der Wahl feststeht. In dieser Zeit der Unklarheit könnten Anhänger beider politischer Lager auf die Straße gehen und, schlimmstenfalls mit Waffe in der Hand, Biden beziehungsweise Trump drängen, eine Niederlage einzugestehen.