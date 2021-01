Amtseinführung des 46. US-Präsidenten : Lady Gaga und Jennifer Lopez singen für Biden

Washington Frauenpower zur Amtseinführung des 46. Präsidenten der USA: Die Popstars Jennifer Lopez und Lady Gaga sind zum Kapitol in Washington gekommen und haben vor und für Joe Biden gesungen.

Die 51-jährige Lopez sang in einem weißen Hosenanzug mit Rüschen, bodenlangem weißen Mantel und Perlenschmuck vor dem Kapitol die Lieder „This Land Is Your Land“ und „America the Beautiful“.