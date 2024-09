US-Wahlkampf Was man vom TV-Duell der „Running Mates“ erwarten kann

Walz kommt aus einer bäuerlichen Familie in Nebraska, besuchte kleine Colleges, wurde Lehrer. Er diente über ein Vierteljahrhundert in der Nationalgarde und ging mit 40 Jahren in die Politik. Mit seiner volkstümlichen Art gewann er als erster Demokrat bei den Kongresswahlen einen ländlichen Wahlkreis in Minnesota, einem Bundesstaat, der sonst immer republikanisch gestimmt hat.