Wahlkampf in den USA Warum Donald Trump bei den Frauen deutlich hinten liegt

Steve Kornacki hat in den Umfragen vor den Wahlen in den USA noch nie so eine große Geschlechterlücke gesehen wie in diesem Jahr. „Außergewöhnlich“ nennt der Datenguru von NBC, was eine gemeinsame Erhebung seines Senders und des „Wall Street Journal“ gerade herausgefunden hat. Demnach liegt Donald Trump bei Frauen 21 Prozent hinter Kamala Harris zurück. Bei den Männern führt Trump dagegen nur mit zwölf Punkten. „Ich habe immer gedacht, dass Frauen mich mögen“, sprach Trump bei einer Kundgebung im Swing State, also Wechselwähler-Bundesstaat, Pennsylvania das Umfrageproblem direkt an. Dies sei eine Erfindung der Fake News. Die Frauen wüssten es besser. „Ich bin Euer Beschützer. Ihr werdet Euch nicht länger verlassen, allein oder ängstlich fühlen.“