An nur einem Abend Clinton und Obama verhelfen Biden zu 25 Millionen an Wahlkampfspenden

Eine gemeinsame Veranstaltung mit Barack Obama und Bill Clinton in New York spült Präsident Joe Biden 25 Millionen Dollar (gut 23 Millionen Euro) in die Wahlkampfkassen. Es sei der höchste Betrag, der jemals durch ein einzelnes politisches Event dieser Art in den USA eingenommen worden sei, teilte Bidens Wahlkampfteam vor Beginn der Veranstaltung am Donnerstag mit. Die Gäste in der Radio City Music Hall konnten mit der Höhe ihrer Spende festlegen, wie nahe sie Biden und seinen beiden demokratischen Amtsvorgängern kommen können.