US-Wahl : Endspurt für Trump und Biden im Mittleren Westen

US-Präsident Donald Trump am Oakland County International Airport in Michigan. Foto: AP/Alex Brandon

Washington Nur noch wenige Tage bis zur wichtigsten Wahl der USA. Die Kandidaten Joe Biden und Donald Trump konzentrieren sich mit vielen letzten Veranstaltungen auf die Swing States.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die letzten Wahlkampftage in den USA läuten Präsident Donald Trump und sein Herausforderer Joe Biden mit Kundgebungen im Mittleren Westen ein. Vor einem Auftritt in Minnesota am Freitag kritisierte Trump, dass dort nur 250 Menschen teilnehmen dürfen. „25 000 Menschen wollen dort sein. Und sie sagen, du darfst nur 250 Leute haben. Sie dachten, dass ich absagen würde. Aber ich sage nicht ab und wir werden herausfinden, was passiert.“

Seine Wahlkampftruppe äußerte sich zuvor ähnlich. „Wegen der die Redefreiheit unterdrückenden Diktate von Gouverneur Tim Walz und Justizminister Keith Ellison werden nur die ersten 250 Leute eingelassen.“ Das Gesundheitsministerium von Minnesota hat 28 Corona-Infektionen mit jüngsten Auftritten Trumps in dem US-Staat in Verbindung gebracht. Auf Kundgebungen des Präsidenten drängen sich oft Tausende, von denen viele keine Gesichtsmasken tragen. Daran hat sich trotz steigender Neuinfektionen kaum etwas geändert.

Vor der Abstimmung am Dienstag will US-Präsident Donald Trump am Wochenende und am Montag noch in mehreren Landesteilen insgesamt 14 Wahlkampfauftritte absolvieren. Das teilte sein Wahlkampfteam am Freitag mit. Für Samstag plante Trump demnach vier Auftritte im Bundesstaat Pennsylvania. Am Sonntag sollte er in Michigan, Iowa, North Carolina, Georgia und Florida auftreten. Am Montag sollten dann erneut North Carolina, Pennsylvania und Michigan folgen. Zudem will er am Montag auch noch in Wisconsin auftreten.

Auch am Freitag standen drei Wahlkampfauftritte auf Trumps Programm - er wollte in Michigan, Wisconsin und Minnesota auftreten. Trump spricht bei den Auftritten vor seinen Anhängern meist eine Stunde oder länger. Der hektische Reiseplan der letzten Tage vor der Wahl wird Trump in umkämpfte Bundesstaaten führen, in denen Umfragen derzeit zumeist ein knappes Ergebnis vorhersehen.

Auch Biden brach am Freitag zu Wahlkampfterminen in die Region auf: Freitag sind Stopps in Iowa, Wisconsin und Minnesota geplant. Am Samstag wolle er in Michigan eine Kundgebung mit Ex-Präsident Barack Obama halten. „Wir werden bis zur letzten Minute für jede einzelne Stimme kämpfen“, sagte Biden. Er wolle nichts als selbstverständlich erachten.

(june/dpa)