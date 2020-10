Trump über Corona-Strategie : Wissenschaftler hätten „massive Depression“ beschert

Washington Bei einem seiner Wahlkampfauftritte hat US-Präsident Donald Trump seinen Widerstand gegen den Rat von Wissenschaftlern in der Corona-Krise verteidigt. Er warnte vor Joe Bidens Umgang mit der Pandemie, falls dieser die Wahl gewinnen sollte.

„Hätte ich komplett auf die Wissenschaftler gehört, hätten wir jetzt ein Land, das in einer massiven Depression wäre“, sagte Trump bei einem Wahlkampfauftritt in Carson City im US-Bundesstaat Nevada am Sonntag (Ortszeit). „Stattdessen sind wir wie ein Raketenschiff.“ Trump machte sich über seinen demokratischen Herausforderer Joe Biden lustig, weil dieser verspricht, sich im Kampf gegen das Coronavirus am Rat der Wissenschaftler zu orientieren. Wenig später warf Trump Biden vor, einen „unwissenschaftlichen Lockdown“ zur Eindämmung des Coronavirus zu verhängen, wenn er gewählt werde.