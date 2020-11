US-Wahl : Wahlergebnisse aus North Carolina verzögern sich um 45 Minuten

Washington Im US-Staat North Carolina bleiben vier Wahllokale länger als vorgesehen geöffnet, weil sie verspätet geöffnet haben. Das beschloss der Wahlvorstand am Dienstag. Dadurch verzögert sich auch die Meldung der Ergebnisse des Staats.

Die mehr als 2600 Wahllokale in North Carolina schließen regulär um 19.30 Uhr Ortszeit (01.30 Uhr MEZ). Die längste Verlängerung wurde mit 45 Minuten einem Wahllokal in Sampson County gewährt. Vergangene Woche hatte der staatliche Wahlvorstand erklärt, im Fall von Verlängerungen an einigen Orten würden keinerlei Ergebnisse veröffentlicht, bis alle Wahllokale geschlossen seien. Der Vorsitzende des Wahlvorstands, Damon Circosta, bestätigte das am Dienstag. Mit Ergebnissen ist daher erst ab 20.15 Uhr Ortszeit zu rechnen.