Parteitag der Republikaner Wer wird Donald Trumps Vize?

Wer zieht als US-Vizepräsidentschaftskandidat oder Kandidatin an der Seite von Donald Trump in die Wahl im November? Die Antwort ist der Ex-Präsident noch schuldig, doch sie kann nicht mehr lange auf sich warten lassen. Auf dem viertägigen Nominierungsparteitag der Republikaner in Milwaukee, der diesen Montag beginnt, sollen Trump und seine Nummer zwei offiziell zum Kandidaten-Duo gekürt werden. Es folgen einige potenzielle Anwärter. Nicht ausgeschlossen ist allerdings, dass Trump am Ende jemanden aus dem Hut zaubert, dessen Name bislang nicht auf dem Radar auftauchte.