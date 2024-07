Trumps neuer Vize J.D. Vance ist schlecht für Europa – und für die Nato

Obwohl der in Yale ausgebildete und im Silicon Valley zu Geld gekommene Investor längst nichts mehr mit den „Hillbillies“ zu tun hat, also der ländlichen Bevölkerung, der er in seinem Bestseller „Hillbilly Elegy“ ein Denkmal gesetzt hat, saugte er deren Ressentiments mit der Muttermilch auf. Was unter anderem seine Hetze gegen Migranten und Flüchtlinge erklärt.