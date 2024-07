Trump hat gewählt Das ist sein Vizepräsidentschaftskandidat J.D. Vance

Unterwerfung bis zur Selbstaufgabe ist genau das, was Trump in seinem Vize gesucht hat. Und bei J.D. Vance ist er fündig geworden. In einem Interview gab er kürzlich zu erkennen, dass er getan hätte, wozu Pence nicht bereit war: Listen mit Fake-Wahlleuten zu benutzen, um den Willen des Volkes zu manipulieren. Er wird Trumps autokratischen Neigungen gewiss nicht im Weg stehen.