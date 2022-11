Abstimmung während der „Midterms“ : Wähler in zwei US-Staaten stimmen für Marihuana-Freigabe

Little Rock Parallel zu den Zwischenwahlen haben die Wähler in mehreren US-Staaten auch über die Freigabe von Marihuana für den privaten Konsum abgestimmt.

