Kostenpflichtiger Inhalt: Donald Trump in der Wahlnacht : Schwache halten fehlenden Anstand für Stärke

Meinung Düsseldorf Donald Trumps taktisches Verhalten in der Wahlnacht lässt vor allem eines vermissen: den inneren Maßstab für das, was man tut. Der Präsident zündelt in einer explosiven Zeit – und stellt damit Machterhalt über die Verantwortung seines Amtes.