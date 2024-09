Unmut im Pro-Life-Lager Warum Abtreibungsgegner Trump politisch in die Bredouille bringen

„Ein Trump-Sieg ist zu diesem Zeitpunkt kein Sieg für das Leben“, legte die telegene 36-Jährige in einer späteren Erklärung nach. Bisher steht Rose mit ihrer öffentlichen Kritik an Trump noch weitgehend allein im sogenannten Pro-Life-Lager. Doch es grummelt auch in anderen Organisationen, die vor allem aus taktischen Gründen die Füße stillhalten. Trump im Weißen Haus sei für die Bewegung immer noch besser als die demokratische Konkurrentin Kamala Harris, so das Kalkül.