US-Vorwahlen Ein Duell mit klaren Konturen

Dass die in der Tea-Party-Bewegung groß gewordene Haley nun die letzte Chance ist, den Möchtegern-Autokraten mithilfe der Unabhängigen in New Hampshire zu stoppen, zeigt, wie weit nach rechts die Republikaner gerückt sind. Ohne Überraschungserfolg in New Hampshire wird die ehemalige Gouverneurin von South Carolina keine Chance in ihrer Heimat haben. Die Republikaner der Südstaaten haben Haleys konservative Politik zwar gut gefunden, aber lieben Trump. In New Hampshire geht es also um alles.