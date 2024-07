Forderung an Kongress US-Präsident stellt Pläne für Reform des Obersten Gerichts vor

Die wahrscheinliche Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, Vizepräsidentin Kamala Harris teilte mit, das amerikanische Volk müsse Vertrauen in einen Obersten Gerichtshof haben. Die vorgeschlagenen Reformen würden dazu beitragen, das Vertrauen in den Gerichtshof wiederherzustellen, die Demokratie zu stärken und sicherzustellen, dass niemand über dem Gesetz stehe. Der Präsident wollte seinen Vorschlag noch am Montag in der Präsidentenbibliothek in Austin im US-Staat Texas erläutern.