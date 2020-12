Nach dem amtlichen Ergebnis : Trump reicht Klage gegen Wahlergebnis in Wisconsin ein

Washington US-Präsident Donald Trump hat Klage gegen das amtliche Wahlergebnis im US-Bundesstaat Wisconsin eingelegt. Am Montag wurde der kommende US-Präsident Joe Biden offiziell zum Wahlsieger in Wisconsin erkärt.

Die Nachzählung hatte bestätigt, dass Biden in Wisconsin mit einem knappen Vorsprung von rund 20 700 Stimmen gewonnen hat. Tatsächlich gewann Biden durch die Nachzählung in den Bezirken Milwaukee und Dane sogar 74 Stimmen dazu. Der demokratische Gouverneur des Staates, Tony Evers, und die Vorsitzende der Wahlkommission bestätigten daraufhin am Montag den Wahlsieg Bidens. In seiner Klage forderte Trump, dass sich gleich der Oberste Gerichtshof von Wisconsin damit befassen solle, damit der Fall nicht durch alle Instanzen gehen müsse. Evers forderte der Präsident auf, die Bestätigung des Ergebnisses zurückzunehmen.