Inmitten des Wahlkampfes Trump-Prozess beginnt im März

Der New Yorker Strafrechtsprozess gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels soll voraussichtlich am 25. März 2024 beginnen. Der zuständige Richter Juan Manuel Merchan, der das vorläufige Datum festlegte, wies Trump bei einer Anhörung am Dienstag, bei der Trump per Video zugeschaltet wurde, an, alle anderen Verpflichtungen für die Dauer des Verfahrens abzusagen, das mehrere Wochen dauern könnte. Trump will Präsidentschaftskandidat der Republikaner werden, um sich im kommenden Jahr erneut in das höchste Staatsamt wählen zu lassen.