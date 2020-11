Beamter widersprach Trumps Betrugsvorwürfen : Trump entlässt kritischen Beamten für Wahlsicherheit

Washington Schon vor der Wahl hatte Trump von Wahlbetrug gesprochen, das Ergebnis will er noch immer nicht anerkennen. Der Leiter der für Cybersicherheit zuständigen Behörde hatte dagegen für die Sicherheit der Wahl gebürgt. Nun hat der scheidende US-Präsident ihn gefeuert.

US-Präsident Donald Trump hat den Leiter der für die Sicherheit der Wahl zuständigen Bundesbehörde entlassen. Die Aussage von Christopher Krebs, der für die Sicherheit der Präsidentschaftswahl am 3. November 2020 gebürgt hatte, sei „zutiefst inakkurat“, teilte Trump am Dienstag per Twitter mit. Trump weigert sich, seine Niederlage bei der Wahl einzugestehen und hat schon vor der Wahl ohne Grundlage von Wahlbetrug gesprochen.