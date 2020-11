Mit ehemaligen Obama-Mitarbeitern : Biden besetzt weitere Posten im künftigen Weißen Haus

Wilmington Trotz der Hürden im Streit um das Wahlergebnis besetzt der gewählte Präsident weitere Posten im Weißen Haus. Auch ein namhafter republikanischer Senator schlägt sich auf Bidens Seite.

Der designierte US-Präsident Joe Biden besetzt offene Posten in seinem künftigen Weißen Haus mit Personen aus der früheren Obama-Regierung. Cathy Russell wird Chefin des Personalbüros und Louisa Terrell Chefin des Büros für Gesetzgebungsfragen, wie am Freitag bekannt wurde. Unter Ex-Präsident Barack Obama war Russell Stabschefin für Bidens Frau Jill, Terrell war als Beraterin für Obama tätig. Einige Kabinettsmitglieder, so hat Biden angedeutet, will er um Thanksgiving (26. November) bekanntgeben. Wer das Finanzministerium übernehmen solle, dazu habe er bereits eine Entscheidung gefällt, sagte Biden am Donnerstag.