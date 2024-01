Versuchte Wahlbeeinflussung Gefälschte Biden-Stimme fordert Wähler zum Zuhausebleiben auf

Kurz vor der ersten Vorwahl der US-Demokraten in New Hampshire hat es offenbar einen Versuch der Wahlbeeinflussung gegeben. Wähler in dem US-Bundesstaat erhielten gefälschte Anrufe mit einer Nachahmung der Stimme von US-Präsident Joe Biden, die sie auffordert, nicht an den Vorwahlen am Dienstag teilzunehmen. „Es ist wichtig, dass Sie Ihre Stimme für die Wahlen im November aufheben (...), denn eine Stimmabgabe an diesem Dienstag ermöglicht es den Republikanern, Donald Trump erneut zu wählen“, hieß es in dem Anruf. Der Generalstaatsanwalt von New Hampshire, John Formella, kündigte an, er untersuche einen offensichtlich „unrechtmäßigen Versuch, die Vorwahlen in New Hampshire zu stören und die Wähler in New Hampshire zu unterdrücken“.