Wahlkampf in den USA Wo Sie das TV-Duell zwischen Trump und Harris schauen können

Das TV-Duell zwischen Kamala Harris und Donald Trump soll in der kommenden Woche live unter anderem bei RTL und NTV zu sehen sein. Die beiden Sender übertragen die Debatte zwischen der amtierenden Vizepräsidentin und dem ehemaligen US-Präsidenten, der das Amt erneut anstrebt, in der Nacht vom 10. auf den 11. September ab 2.45 Uhr deutscher Zeit, wie RTL Deutschland am Freitag in Köln mitteilte. Es ist das erste Aufeinandertreffen der Kandidatin der Demokratischen Partei und des republikanischen Bewerbers in einem solchen Format. Geplant ist die Live-Übertragung mit deutscher Simultanübersetzung.