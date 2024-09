US-Wahlkampf Countdown zum TV-Duell zwischen Harris und Trump

Die demokratische Vizepräsidentin traf am Montag in Philadelphia ein, Trump wurde wenige Stunden vor Beginn der Debatte in der Ostküstenmetropole erwartet. In den vergangenen Tagen hatte die 59-Jährige in Pittsburgh mit ihrem Team trainiert, während sich der 78-jährige Rechtspopulist angeblich nicht sonderlich auf die Debatte vorbereitete.