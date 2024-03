Wahlkampf in den USA Trump befürwortet Abtreibungsverbot nach 15 Wochen

Im Streit um die Regelung von Schwangerschaftsabbrüchen in den USA hat sich der republikanische Präsidentschaftsbewerber Donald Trump erstmals auf eine Frist festgelegt. Er würde ein landesweites Verbot von Abtreibungen ab etwa der 15. Schwangerschaftswoche unterstützen, deutete Trump am Dienstag in einem Interview an. Bisher hatte der künftige Präsidentschaftskandidat der Republikaner seine solche Festlegung stets vermieden.