Nach Kritik am US-Präsidenten : Trump droht mit Entlassung von Virus-Experten Fauci

Washington Anthony Fauci gehört zur Corona-Taskforce des Weißen Hauses – und kritisierte vergangene Woche den Umgang der Regierung mit der Pandemie. Jetzt hat US-Präsident Trump damit geliebäugelt, die Immunologen zu entlassen.

US-Präsident Donald Trump hat mit der Entlassung des Virus-Experten Anthony Fauci gedroht. Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Opa-locka in Florida äußerte sich Trump in der Nacht zum Montag frustriert darüber, dass der Anstieg der Fälle mit dem Coronavirus in den USA weiterhin viel in den Nachrichten vorkomme. Damit löste er „Fauci entlassen“-Rufe unter Tausenden seiner Anhänger aus. „Sagt es keinem, aber lasst mich bis etwas nach der Wahl warten“, sagte Trump daraufhin. Er schätze ihren „Rat“.