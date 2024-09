Prominente Republikanerin Liz Cheney unterstützt Kamala Harris

Nach wochenlangen Spekulationen hat die prominente US-Republikanerin Liz Cheney ihre Stimmabgabe für die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris angekündigt. Ihre Entscheidung gab sie am Mittwoch bei einer Veranstaltung an der Duke University bekannt. In einem Video auf der Plattform X sagte sie, dass der republikanische Ex-Präsident und aktuelle Präsidentschaftskandidat Donald Trump eine Gefahr für die USA darstelle.