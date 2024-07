Im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur Top-Demokratin Nancy Pelosi stellt sich hinter Kamala Harris

Pelosi pries Harris' „Stärke und ihren Mut“, insbesondere als Verfechterin des Abtreibungsrechts. „Kamala Harris ist als Frau in der Politik brillant und scharfsinnig“, hieß es in der Mitteilung. „Ich habe volles Vertrauen, dass sie uns im November zum Sieg führen wird.“ Diversität sei die Stärke der Demokratischen Partei, so Pelosi. „Jetzt müssen wir uns zusammentun und nach vorn stürmen, um mit überwältigender Mehrheit gegen Donald Trump zu siegen.“